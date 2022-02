LIVE – Reggiana-Pescara 2-0, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di lunedì 14 febbraio 2022) La DIRETTA LIVE di Reggiana-Pescara, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 14 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO AGGIORNA LA DIRETTA Reggiana-Pescara 2-0 (9? Zamparo, 79? Radrezza) FINE SECONDO TEMPO 90? – Tre minuti di recupero. 81? – Ierardi impegna severamente Venturi con un colpo di testa ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ladi, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 14 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO AGGIORNA LA2-0 (9? Zamparo, 79? Radrezza) FINE SECONDO TEMPO 90? – Tre minuti di recupero. 81? – Ierardi impegna severamente Venturi con un colpo di testa ...

TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: 90'+4 #REGPES 2-0: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - ReggianaLIVE : Arriva il triplice fischio! Dopo due pareggi consecutivi la formazione di Diana torna a vincere e torna in vetta a… - CRISTIA17178516 : RT @ReggianaLIVE: 90'+4 #REGPES 2-0: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - ReggianaLIVE : 90'+4 #REGPES 2-0: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - ReggianaLIVE : Conclusione da dimenticare del n.97 abruzzese #REGPES -