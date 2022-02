La legge Merlin, un passo in avanti per la tutela delle donne (Di lunedì 14 febbraio 2022) La legge 20 febbraio 1958, famosa come legge Merlin, decretò la fine della prostituzione legalizzata e la chiusura delle case di tolleranza. Sembra strano ma fino a quel giorno, non tanto lontano, era del tutto legale accedere a case chiuse. In sostanza questa legge non solo abolì la regolamentazione della prostituzione ma introdusse i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Da ricordare che per la prostituzione in sé, volontaria e compiuta da donne e uomini maggiorenni e non sfruttati, non vi erano sanzioni. Il sex work, come scelta individuale fu considerata parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione e quindi come parte della libertà personale inviolabile. La legge Merlin regola tuttora il ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 febbraio 2022) La20 febbraio 1958, famosa come, decretò la fine della prostituzione legalizzata e la chiusuracase di tolleranza. Sembra strano ma fino a quel giorno, non tanto lontano, era del tutto legale accedere a case chiuse. In sostanza questanon solo abolì la regolamentazione della prostituzione ma introdusse i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Da ricordare che per la prostituzione in sé, volontaria e compiuta dae uomini maggiorenni e non sfruttati, non vi erano sanzioni. Il sex work, come scelta individuale fu considerata partescelte individuali garantite dalla Costituzione e quindi come parte della libertà personale inviolabile. Laregola tuttora il ...

