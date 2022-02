Kabir Bedi ha già partecipato anni fa ad un reality: ricordate dove l’abbiamo visto? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Kabir Bedi ha già partecipato ad un reality: ricordate dove l’abbiamo visto? Sono passati tanti anni. Kabir Bedi è un concorrente del GF Vip. E’ a rischio eliminazione e questa sera scopriremo chi tra lui, Antonio Medugno e Gianluca Costantino deve lasciare definitivamente la casa. Kabir è un attore famosissimo. Deve la sua fama in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 14 febbraio 2022)ha giàad un? Sono passati tantiè un concorrente del GF Vip. E’ a rischio eliminazione e questa sera scopriremo chi tra lui, Antonio Medugno e Gianluca Costantino deve lasciare definitivamente la casa.è un attore famosissimo. Deve la sua fama in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

beditation : RT @brandarmine96: Kabir è un gigante gentile. Si contorna di persone positive, parla quando c'è da parlare e non si confonde con ipocrisie… - Solelun92041154 : #ctcf Kabir Bedi: 'Si.. si..si! Fine collegamento - gaiasanatomy : KABIR BEDI CHE PARTECIPA AL FANTASANREMO E DICE 'PAPALINA' #CTCF - SilviaSantiNumi : @MauroGerva Ai tempi della sua uscita eravamo più razzisti tutti. Mi ricordo che non ci stupì che un indiano (nb pe… - LaStanzaInFondo : RT @OverpartyC: Maremma 2024: I promessi sposi D'aragona - Selassiè optano per un rito indù in onore del loro primo bacio avvenuto nelle s… -