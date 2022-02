Guardiola: 'Io al Manchester City per 10-15 anni? Non preoccupatevi, non farò come Ferguson' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sporting, valida per l'andata... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sporting, valida per l'andata...

Advertising

sportli26181512 : Sporting-Manchester City, curiosità e statistiche sugli ottavi di Champions League: La squadra di Guardiola va in P… - CalcioPillole : #ManchesterCity, #Cancelo ha parlato dell'esperienza in Italia e dell'importanza di avere come tecnico uno come… - sportli26181512 : Manchester City: il punto sul rinnovo di Sterling: In scadenza nel 2023, Raheem Sterling non ha ancora rinnovato co… - cn1926it : Il #ManchesterCity piomba su #Haaland - ansacalciosport : Premier: il Manchester City allunga grazie al poker sul Norwich. Tripletta dello scatenato Sterling, Guardiola già… -