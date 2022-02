Giaccherini sicuro | “Campionato del Napoli? Compromesso da due partite!”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kissè intervenuto l’ex calciatore delEmanuele. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Lorenzo Insigne? È Giusto che la piazza esiga sempre il massimo da lui, è un giocatore di alto livello. Insigne ci ha sempre fatto vedere le sue qualità. In questo momento è anche più libero con il fatto che la sua storia con ilfinirà quest’anno. Secondo me, vuole portare ildove la squadra sogna di arrivare, ovvero allo scudetto. E prendersi il pallone subito in una partita così decisiva come quella contro l’Inter e tirare il rigore con questa cattiveria lo dimostra. È un giocatore che si sacrifica sempre anche in fase difensiva e merita tanto“. FOTO: Getty Images, Insigne “Manca lo scatto per lo ...