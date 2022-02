Gf Vip, pace fatta tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge: “Mi faccio perdonare” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sembra che nella casa del Grande Fratello Vip sia tornato il sereno tra due concorrenti, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. All’ingresso della prima nel reality, avvenuto a metà percorso, le due donne si erano subito trovate in sintonia, e avevano iniziato a stringere una forte amicizia. Ma l’arrivo di Delia Duran ha ribaltato gli equilibri: Caldonazzo si è schierata dalla sua parte, condannando invece la ex tronista per il suo comportamento con Alex Belli. Ora invece, le due hanno fatto pace. Caldonazzo e Sorge hanno infatti avuto un momento per chiarire e, dopo una lunga chiacchierata, la prima si è scusata per le parole piuttosto dure che aveva usato nei confronti della seconda durante un confessionale. Le due donne si sono aperte l’un l’altra, e ... Leggi su diredonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sembra che nella casa del Grande Fratello Vip sia tornato il sereno tra due concorrenti,. All’ingresso della prima nel reality, avvenuto a metà percorso, le due donne si erano subito trovate in sintonia, e avevano iniziato a stringere una forte amicizia. Ma l’arrivo di Delia Duran ha ribaltato gli equilibri:si è schierata dalla sua parte, condannando invece la ex tronista per il suo comportamento con Alex Belli. Ora invece, le due hanno fattohanno infatti avuto un momento per chiarire e, dopo una lunga chiacchierata, la prima si è scusata per le parole piuttosto dure che aveva usato nei confronti della seconda durante un confessionale. Le due donne si sono aperte l’un l’altra, e ...

