Empoli-Cagliari | Cutrone si scusa dopo l’insulto a Cragno | la bella reazione del portiere

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella giornata di domenica 13 febbraio, era diventato immediatamente virale il video in cui durante il match, Patrick– come si evince dal labiale – dice ad Alessio“Ca**o di balbuziente di me**a“. (QUI IL VIDEO) Una frase inaccettabile, per quanto possa essere scaturita dall’agonismo e dalla frustrazione, che aveva scatenato i social portando l’attaccante ad essere investito da una bufera mediatica. Un vero signore, però, si vede soprattutto in momenti del genere ed ildelha ribadito di esserlo. Come riporta l’ANSA, infatti,ha chiamato al telefono il suo collega perrsi dell’accaduto. In risposta,ha accettato le scuse senza battere ciglio, mettendo ...