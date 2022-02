Eminem si inginocchia al Super Bowl durante l’halftime show imitando Kaepernick | cos’è successo

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Poco dopo aver cantato Lose Yourself,sialnel corso dele sui tabloid internazionali partono le ipotesi. È quanto accaduto ieri sera, mentre Marshall Mathers si esibiva sul palco insieme a Dr. Dre e Anderson .Paak in unonel quale ha letteralmente trionfato l’hip hop. Sul palco anche Snoop Dogg, di recente accusato di violenza sessuale.sialMentre il delay mandava ripeteva le ultime sillabe del verso: “This opportunity comes once in a lifetime/You better”,si èto scatenando un applauso. Il gesto è stato considerato uno dei più generosi e coraggiosi di tutto ...

BBilanShit : RT @neXtquotidiano: #Eminem si inginocchia al #SuperBowl contro il razzismo (andando contro le richieste della NFL) | VIDEO - lasiciliait : Superbowl, Eminem si inginocchia contro l'ingiustizia razziale in Usa - Ymalamente : Eminem che si inginocchia al super Bowl mi ha gasato eccessivamente - ADma56431545 : #Eminem una volta era un ribelle ora si inginocchia a politcally correct. #SuperBowl #HalfTimeShow - infoitsport : Super Bowl, il grande spettacolo. Eminem si inginocchia, trionfa l’hip-hop -

Ma non è la prima volta chesi schiera apertamente contro il razzismo. Due anni fa scoppiò una grossa polemica per la canzone ' The Adventures of Moon Man and Slim Shad y'. Nel brano, ...Dopo la presa di posizione politica di Lamar, a nchefa un gesto importante: siproprio come fece Colin Kaepernick nel 2016 durante l'inno degli Stati Uniti suonato prima di ogni ...Di seguito il video in cui Eminem si inginocchia al Super Bowl.L’intervallo invece è stato uno spettacolare show con nomi della musica, ora diventati leggende, che hanno portato alla ribalta la cultura hip hop: Dr Dree a Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige, 50 Cent ...