Conto corrente: nessun risparmio? Ecco dove si paga di meno (Di lunedì 14 febbraio 2022) La pioggia di rincari che si sta abbattendo sulle nostre teste non risparmia neppure il Conto corrente. Secondo una indagine condotta da Altroconsumo per L'Economia del Corriere della Sera, non si risparmia (quasi) più sulla gestione dei conti correnti. Solo i giovani sono risparmiati dalla scure dei rincari, nuova platea di destinazione degli istituti bancari. Gli aumenti dei costi del Conto corrente, però, in certi casi sono stati piuttosto considerevoli per famiglie e pensionati, tra il +7% e il +14%. Altra cattiva notizia è che si inizia a dover pagare il canone per la carta di debito, ma su questo si attende la decisione dell'Antitrust (attesa per il 29 aprile) di far caricare sugli sportelli delle banca dove si effettua il prelievo la commissione ...

