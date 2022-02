“Clausola da 40 milioni”: Juve, colpo a sorpresa per l’estate (Di martedì 15 febbraio 2022) La Juve guarda al mercato estivo, ed in queste ore è emerso un nome che potrebbe fare al caso dei bianconeri per il reparto dei portieri. Gli occhi della Juventus sono sempre vigili sul mercato. La squadra bianconera ha ancora tanto da giocarsi in questa stagione, ma restano sempre aperte le strade per cercare di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 15 febbraio 2022) Laguarda al mercato estivo, ed in queste ore è emerso un nome che potrebbe fare al caso dei bianconeri per il reparto dei portieri. Gli occhi dellantus sono sempre vigili sul mercato. La squadra bianconera ha ancora tanto da giocarsi in questa stagione, ma restano sempre aperte le strade per cercare di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Clausola milioni La Juventus pesca in Portogallo: clausola da 40 milioni di euro Ha una clausola da ben 40 milioni di euro. Come racconta 'ABola', la Juventus, con alcuni suoi emissari si sarebbero recati a Portimão per osservare da vicino il calciatore 27enne. Non è ancora ...

Dal Portogallo: 'La Juve ha visionato il brasiliano Portugal'. Costa 40 milioni Il 27enne portiere recentemente ha firmato un nuovo contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria di 40 milioni. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Juventus: tutte le notizie Serie ...

Matheus França, il Flamengo lo blinda con una clausola da 100 milioni Corriere dello Sport ‘Aiuti straordinari Covid ai media anche per quest’anno’ La relativa clausola inserita nell’ordinanza media stampati interessa ... Romano vorrebbe che gli aiuti transitori siano confermati anche per l’anno in corso. Una quindicina di milioni di franchi ...

La Juventus pesca in Portogallo: clausola da 40 milioni di euro La Juventus guarda in Portogallo. Nome a sorpresa: la clausola rescissoria del giocatore è di ben 40 milioni di euro La Juventus è stata la squadra che si è mossa meglio nell’ultima sessione di ...

