Calendario Olimpiadi 2022 oggi: programma 14 febbraio, orari, tv, azzurri in gara, streaming (Di lunedì 14 febbraio 2022) oggi lunedì 14 febbraio va in scena la nona giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno quattro eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: aerials femminile per lo sci freestyle, danza per il pattinaggio artistico, monobob femminile, gara a squadre maschile di salto con gli sci. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi INVERNALI DEL 14 febbraio CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 02.15 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SCI ALPINO DALLE 06.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING DALLE 07.05 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SALTO CON GLI SCI DALLE ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)lunedì 14va in scena la nona giornata delleInvernali di Pechino. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno quattro eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: aerials femminile per lo sci freestyle, danza per il pattinaggio artistico, monobob femminile,a squadre maschile di salto con gli sci. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DELLEINVERNALI DEL 14CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 02.15 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SCI ALPINO DALLE 06.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING DALLE 07.05 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SALTO CON GLI SCI DALLE ...

Advertising

infoitsport : Calendario Olimpiadi 2022 oggi: programma 14 febbraio, orari, tv, italiani in gara, streaming - Dorian221190 : RT @Eurosport_IT: Programmi per San Valentino? ???????? Scopri il programma completo: - PallaNews : RT @OA_Sport: OLIMPIADI PECHINO 2022 IN TV - Scopriamo il programma di gare di quest'oggi: tanta carne al fuoco e la prova di discesa femmi… - OA_Sport : OLIMPIADI PECHINO 2022 IN TV - Scopriamo il programma di gare di quest'oggi: tanta carne al fuoco e la prova di dis… - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Programmi per San Valentino? ???????? Scopri il programma completo: -