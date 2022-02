Bologna Inter, oggi la decisione della Corte d’Appello della FIGC sul ricorso nerazzurro (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Inter ha chiesto la vittoria a tavolino in relazione al match che si sarebbe dovuto disputare il 6 gennaio allo stadio Dall’Ara Bologna Inter potrebbe vedere oggi la decisone sul ricorso dei nerazzurri. La società ha chiesto la vittoria a tavolino alla Corte Sportiva d’Appello della FIGC, davanti alla quale si confronteranno i nerazzurri, la Lega di Serie A, che si è costituita nel giudizio, e il Bologna. I felsinei sono fiduciosi sul fatto di poter giocare la partita e per aver fatto tutto secondo le regole imposte. C’è attesa per la decisione. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ha chiesto la vittoria a tavolino in relazione al match che si sarebbe dovuto disputare il 6 gennaio allo stadio Dall’Arapotrebbe vederela decisone suldei nerazzurri. La società ha chiesto la vittoria a tavolino allaSportiva, davanti alla quale si confronteranno i nerazzurri, la Lega di Serie A, che si è costituita nel giudizio, e il. I felsinei sono fiduciosi sul fatto di poter giocare la partita e per aver fatto tutto secondo le regole imposte. C’è attesa per la. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TheMagician1310 : Serra sta seriamente decidendo il campionato. A parità di partite saremmo comunque a +1 sull’Inter. Tanto contro il… - Paul43154527 : RT @spondainter: BOLOGNA-INTER ?? Oggi si discuterà, davanti alla Corte Sportiva d’Appello della Federcalcio, il ricorso promosso dall’Inte… - Ambro18196252 : Ufficiale; Bologna-Inter sarà recuperata a fine campionato solo se il BBilan avrà 3 punti di vantaggio in caso contrario non sarà recuperata - IvanFCIM : Non si sa nemmeno quando si può giocare Bologna-Inter (e non solo) e questo chiede un altro rinvio - _IlBoris : RT @CalcioFinanza: Bologna-Inter, oggi il verdetto sul ricorso dei nerazzurri -