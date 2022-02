Atp Delray Beach 2022: Seppi vola al secondo turno, battuto in due set Gojowczyk (Di martedì 15 febbraio 2022) Andreas Seppi supera in due set Peter Gojowczyk e vola al secondo turno dell’Atp 250 di Delray Beach. Debutto con vittoria per il tennista altoatesino, capace di imporsi con il punteggio di 7-5 6-4 in 1h24?. Successo importante per il 37enne di Caldaro, che dà seguito alla vittoria contro Altmaier ottenuta la scorsa settimana a Dallas e raggiunge un altro secondo turno. Anche questa volta l’impegno sembra proibitivo, visto che sfiderà il vincente del match Kokkinakis-Korda. Andreas però si gode il successo e continua a lavorare per farsi trovare pronto quando (e se) arriverà l’occasione giusta. IL TABELLONE DEL TORNEO CRONACA – Nel match odierno, l’azzurro è stato sotto di un break a più riprese nel parziale d’apertura. Il suo ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Andreassupera in due set Peteraldell’Atp 250 di. Debutto con vittoria per il tennista altoatesino, capace di imporsi con il punteggio di 7-5 6-4 in 1h24?. Successo importante per il 37enne di Caldaro, che dà seguito alla vittoria contro Altmaier ottenuta la scorsa settimana a Dallas e raggiunge un altro. Anche questa volta l’impegno sembra proibitivo, visto che sfiderà il vincente del match Kokkinakis-Korda. Andreas però si gode il successo e continua a lavorare per farsi trovare pronto quando (e se) arriverà l’occasione giusta. IL TABELLONE DEL TORNEO CRONACA – Nel match odierno, l’azzurro è stato sotto di un break a più riprese nel parziale d’apertura. Il suo ...

Advertising

sportface2016 : #Atp #DelrayBeach 2022: #Seppi vola al secondo turno, battuto in due set #Gojowczyk - sportface2016 : #Atp 250 #DelrayBeach: programma, orari e ordine di gioco martedì 15 febbraio - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Questa settimana in onda su @SuperTennisTv ATP Rio 500 ???? ATP Doha 250 ???? ATP Marsiglia 250 ???? ATP Delray Beach 250… - BroginiAlessio : RT @FiorinoLuca: Questa settimana in onda su @SuperTennisTv ATP Rio 500 ???? ATP Doha 250 ???? ATP Marsiglia 250 ???? ATP Delray Beach 250… - livetennisit : ATP 500 Rio de Janiero e ATP 250 Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Andreas Seppi (LIVE) -