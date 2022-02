Allarme Usa | Putin entra nel «cortile di casa»

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 15 febbraio 2022) Cresce negli Stati uniti l’per il ruolo più deciso che la Russia sta giocando in America latina. Un interesse, quello di Mosca per alcuni paesi della regione, che non è certo una novità, ma che, nel quadro della crisi ucraina, rischia di assumere agli occhi dellabianca una luce ben più pericolosa. Così, una forte preoccupazione è stata espressa al riguardo dal sottosegretario di Stato per l’emisfero occidentale Brian Nichols, il quale, in un’intervista apparsa domenica sul quotidiano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.