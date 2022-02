Ue, una studentessa di Codigoro tra i 27 vincitori del concorso per giovani traduttori (Di domenica 13 febbraio 2022) C’è anche una studentessa italiana tra i 27 vincitori del concorso europeo per giovani traduttori ‘Juvenes Translatores’. È Martina Valendino, dell’Istituto di istruzione superiore “Guido Monaco di Pomposa” a Codigoro (Ferrara), con un brano tradotto dallo spagnolo all’italiano. Gli interpreti ufficiali della Commissione europea hanno selezionato i vincitori tra quasi 3 mila studenti partecipanti, che hanno potuto scegliere tra due qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’Ue. Il commissario Ue per il Bilancio, Johannes Hahn, ha ricordato che “quest’anno, l’Anno europeo della gioventù, è ancora più appropriato celebrare i giovani vincitori e il loro talento nella traduzione”. La Commissione europea organizzerà una cerimonia di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) C’è anche unaitaliana tra i 27deleuropeo per‘Juvenes Translatores’. È Martina Valendino, dell’Istituto di istruzione superiore “Guido Monaco di Pomposa” a(Ferrara), con un brano tradotto dallo spagnolo all’italiano. Gli interpreti ufficiali della Commissione europea hanno selezionato itra quasi 3 mila studenti partecipanti, che hanno potuto scegliere tra due qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’Ue. Il commissario Ue per il Bilancio, Johannes Hahn, ha ricordato che “quest’anno, l’Anno europeo della gioventù, è ancora più appropriato celebrare ie il loro talento nella traduzione”. La Commissione europea organizzerà una cerimonia di ...

Advertising

Jankanke : @daoggipiudiieri Certamente è una minaccia, mi sembrava fosse chiaro. Vuoi continuare a farti i ditaletti su questo… - meredithgrigia : le bestemmie che sto tirando con spotify che non riconosce che sono una studentessa universitaria - buonalacquaa : @fuoridalIhype Ti capisco, io sono una studentessa fuorisede a Firenze e quando torno a casa per più di 20 giorni i… - giusyutano : RT @Tg3web: Sono diventate due le denunce contro il professore di Castrolibero, in Calabria, indagato con l'accusa di aver molestato una st… - PatriziaTinello : RT @tint_adree: La dirigente scolastica prova ad allontanare dalla classe un insegnante. L’insegnante non intende allontanarsi così la di… -