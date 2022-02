Serie A LIVE: Verona-Udinese 2-0. Genoa-Salernitana 1-0, Destro! Empoli-Cagliari 1-0 (Di domenica 13 febbraio 2022) Prosegue il programma della 25a giornata di Serie A con altre cinque partite in programma e tre incontri si giocano alle 15. Dopo il colpo su... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Prosegue il programma della 25a giornata diA con altre cinque partite in programma e tre incontri si giocano alle 15. Dopo il colpo su...

Advertising

fabiochiusi : Nasce su @valigiablu un nuovo luogo di discussione per cercare di comprendere — insieme — come dare un volto umano… - JuventusTV : Pronti! Le #JuventusWomen sono LIVE! - Fantacalcio : #GenoaSalernitana GOL! In pieno recupero da sotto misura #Bonazzoli fa 1-1! ? #FantacalcioLIVE ?… - baconator_fts : Adding: Serie B ???? Ascoli O2 -110 (Live) Ascoli 1H o0.5 -125 (Live) - Zhydaris : Sono orgoglioso di prendere parte alle 18 alla prima di una lunga serie di live di beneficenza sui nostri canali.… -