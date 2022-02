Sassuolo-Roma 1-1 LIVE: Abraham su rigore e Traoré su papera Rui Patricio (Di domenica 13 febbraio 2022) Tre punti o crisi. Dopo le partite di ieri e del pomeriggio, in attesa del posticipo delle 20.45 tra Atalanta e Juventus e del Monday Night,... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Tre punti o crisi. Dopo le partite di ieri e del pomeriggio, in attesa del posticipo delle 20.45 tra Atalanta e Juventus e del Monday Night,...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Roma 0-1, rete di Abraham T. (ROM) - present_always : Quindi questo corrotto anziché chiedere scusa è premiato con un gettone da €3500 per Sassuolo-Roma. Complimenti ?? ?… - BVB_ID : Data dan Fakta Serie A: Sassuolo vs AS Roma - zazoomblog : MOVIOLA – Sassuolo-Roma mani di Chiriches e rigore: gol di Abraham dal dischetto - #MOVIOLA #Sassuolo-Roma… - tweet_sabo : Va bene il goal del #Sassuolo, ma non può mai essere etichettato come AUTOGOL del portiere, al massimo del difensor… -