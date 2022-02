Putin e l'asse segreto con Xi Jinping, ombre cinesi sulla crisi in Ucraina: siamo alla vigilia della guerra? (Di domenica 13 febbraio 2022) Sullo sfondo della crisi in Ucraina c'è l'ombra della Cina. I consiglieri del presidente americano Joe Biden continuano a ripetere che "gli Stati Uniti non hanno il lusso di potersi concentrare solo su un'area del mondo". A Washington considerano "contingente" l'asse tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Il Dipartimento di Stato è convinto che i due Paesi abbiano interessi economici e strategici troppo diversi per poter istituire una vera e propria coalizione anti-occidentale. Tuttavia ci sono anche segnali contrastanti e ormai da diversi anni, riporta il Corriere della Sera. Infatti bisogna ricordare la prima esercitazione militare congiunta tra Cina e Russia che risale al 2017, nel Mar Baltico. Ora, nella crisi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Sullo sfondoinc'è l'ombraCina. I consiglieri del presidente americano Joe Biden continuano a ripetere che "gli Stati Uniti non hanno il lusso di potersi concentrare solo su un'area del mondo". A Washington considerano "contingente" l'tra Vladimire Xi. Il Dipartimento di Stato è convinto che i due Paesi abbiano interessi economici e strategici troppo diversi per poter istituire una vera e propria coalizione anti-occidentale. Tuttavia ci sono anche segnali contrastanti e ormai da diversi anni, riporta il CorriereSera. Infatti bisogna ricordare la prima esercitazione militare congiunta tra Cina e Russia che risale al 2017, nel Mar Baltico. Ora, nella...

Advertising

Gia_Felino : Silvio #Berlusconi, un ciclone allo stadio: 'Io il presidente più vincente della storia.' A #Putin piace giocare a… - twittanto2 : @antonio475317 @nonsipuo @mrcllznn @conteDartagnan Hanno sbagliato tutti con Putin. Lo hanno isolato, lo dipingono… - PubblicoDebito : @fratotolo2 Scusa eh ma non capisco.. saranno gli usa a sparare? Si parla di 100.000 soldati al confine e invasione… - Franco30554674 : Gli amici di Putin. Adesso ci pensano loro a fermare l'escalation. Russiagate in salsa 5 Stelle: così Grillo, Di B… - stelle_lune : RT @LucaSebastiani_: 'Per quanto riguarda le nostre relazioni bilaterali sono progredite in uno spirito di amicizia, di partenariato strate… -