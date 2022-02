Napoli Inter | esultanza Insigne dopo il gol | il retroscena

(Di domenica 13 febbraio 2022)la rete contro l’, il capitano delha rivolto alcune parole verso i tifosi azzurri Per Lorenzonon sono settimane facili dal punto di vista dei sentimenti,la firma col Toronto che significherà addio alin estate. Ieri contro l’il capitano azzurro ha segnato il rigore del momentaneo 1-0 e dietro la suac’era una dedica per i tifosi partenopei. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti,aver mostrato il nome sulle sue spalle,si è rivolto alle tribune dello stadio Maradona indicando i tifosi e pronunciando la frase: «È per tutti voi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

I rossoneri sono terzi a - 2 dall'capolista e con una vittoria si troverebbero primi da soli approfittando del pareggio di ieri tra i nerazzurri e il. La squadra di Pioli è in un gran ...Milan e Sampdoria si sfidano oggi alle 12,30 a San Siro. Dopo il pari di ieri traper i rossoneri la chance per raggiungere il primato in classifica. Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez fresco di rinnovo di contratto ma squalificato e si affida a Calabria per ...E' un Giovanni Di Lorenzo tutto sommato soddisfatto dopo il pareggio del Napoli contro l'Inter. Almeno così pare, stando a quanto scritto dal terzino azzurro su Instagram: "In una lunga stagione, in ...Tuttosport scrive a proposito del pareggio tra Napoli ed Inter: "Sì, le aspettative facevano immaginare un Napoli più continuo nel possesso palla (l'Inter ha prevalso leggermente con il 52%) e magari ...