“Maignan? Non è…”: Donnarumma esulta, la sentenza gela i tifosi (Di domenica 13 febbraio 2022) Un giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul continuo paragone in casa Milan tra Maignan e Donnarumma. Il Milan ha l’occasione di poter ritornare al comando della classifica dopo il pareggio di ieri tra il Napoli di Spalletti e l’Inter. I rossoneri oggi sfideranno la Sampdoria dell’ex Giampaolo. Sulla carta la partita sembra alla portata del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 febbraio 2022) Un giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul continuo paragone in casa Milan tra. Il Milan ha l’occasione di poter ritornare al comando della classifica dopo il pareggio di ieri tra il Napoli di Spalletti e l’Inter. I rossoneri oggi sfideranno la Sampdoria dell’ex Giampaolo. Sulla carta la partita sembra alla portata del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : Mike #Maignan ha tenuto il #Milan in partita con interventi straordinari. Portiere eccellente. #Tonali non ha mai m… - orlygalli : @mathiassss__ @elisacm_ con maignan a fare il rim protector è dura, i rimbalzi di conti generalmente vengono da tra… - vincealbi84 : @LudovicoRossini Vero ma è un portiere capace di errori gravi e mancando poco più di dieci giornate al termine del… - Ronarid_ : @ChristianConte_ @elliott_il Può darsi che Maignan avrebbe parato 2/2 rigori, o Theo al posto di Ballo Touré uno no… - NinoRamosTerml : @sagitto78 @NICKTOH9 @PeppinInter Ho rivisto la partita. Non sono 3 minuti. Da prima del pareggio l'Inter è calata.… -