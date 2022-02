Le pagelle di Genoa-Salernitana 1-1 | pari la sfida salvezza

Advertising

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Salernitana Ledei protagonisti del match trae Salernitana, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Destro, Bonazzoli, Sepe FLOP: ...Sempre in affanno, ha la fortuna che l'attacco delnon sia esattamente quello del PSG. Fazio 6: compensa con l'esperienza la ruggine accumulata in tanti mesi di riposo forzato. Ranieri 6,5: ...SERIE A - I promossi e i bocciati della sfida di Marassi. L'attaccante rossoblù ritrova il gol dopo più di un mese e ne sfiora almeno altri due. Ekuban e Yeboah si battono, ma mancano di concretezza ...SEPE 6,5 - La differenza con Belec si vede, soprattutto quando va giù per dire di no ad Hefti e per ben due volte a Destro. Non può nulla sul gol dell'ex Roma, ma la sua tranquillità giova a tutto il ...