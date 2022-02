Juventus, l’idea di Cherubini per sostituire De Ligt (Di domenica 13 febbraio 2022) Matthijs De Ligt incerto sul suo futuro. L’olandese potrebbe lasciare in estate la Juve, che intanto si starebbe guardando intorno La Juventus sta lavorando per il futuro e quello di De Ligt potrebbe essere lontano da Torino. Una cessione dolorosa ma che garantirebbe un’entrata importante per poi riversare i soldi sul mercato. l’idea di Cherubini si chiama Sven Botman. Il difensore del Lille piace anche al Milan, con cui ha avuto un incontro in settimana. Una suggestione come riportato da Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Matthijs Deincerto sul suo futuro. L’olandese potrebbe lasciare in estate la Juve, che intanto si starebbe guardando intorno Lasta lavorando per il futuro e quello di Depotrebbe essere lontano da Torino. Una cessione dolorosa ma che garantirebbe un’entrata importante per poi riversare i soldi sul mercato.disi chiama Sven Botman. Il difensore del Lille piace anche al Milan, con cui ha avuto un incontro in settimana. Una suggestione come riportato da Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : L'idea della #Juventus per il sostituto di #DeLigt ?? - CalcioOggi : De Ligt Juve, sarà addio? L'ultima idea per sostituire l'olandese - Juventus News 24 - gilnar76 : De Ligt Juve, sarà addio? L’ultima idea per sostituire l’olandese #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - pierfilosofo : Diciamo che un’idea me l’avevo fatta su #Report, #Ranucci e company, ancor prima dell’inchiesta del grande… - TheLaz97 : @frango0o L'idea è di @Swaffle_7 che l'ha fatto con la rosa della Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’idea Bernardeschi ritrovato: l’idea della Juve e il peso di Allegri, cosa succede con il rinnovo Calciomercato.com