Jannik Sinner si allenerà con Simone Vagnozzi fino ai tornei americani? Super coach per ora lontano

(Di domenica 13 febbraio 2022) E’ partito il tormentone sull’allenatore di. In attesa di conoscere le notizie ufficiali sulla questione riguardante il divorzio tra il tennista altoatesino e il suo storico tecno Riccardo Piatti, le domande sono le seguenti: chi al posto di Piatti in caso di conferma dell’indiscrezione di Sky Sport, che sembra ormai certa? Il motivo della scelta? Ebbene, stando a quanto riportano tante fonti da Montecarlo,si sta preparando al rientro nel circuito ATP allenandosi conper essere presente al torneo di Dubai previsto dal 21 febbraio., ex tecnico di Marco Cecchinato dal 2016 al 2019, ha guidato il siciliano nella miglior fase della sua carriera coincisa con la storica semifinale del Roland Garros 2018. Degna di menzione anche la collaborazione ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA FONTI SKY SPORT, JANNIK SINNER STA PER CHIUDERE RAPPORTO PROFESSIONALE CON L'ALLENATORE RICCARDO PIATTI… - Tenniscircus : La rottura Sinner-Piatti e le possibilità future - - infoitsport : Jannik Sinner, 'da crisi familiare a divorzio'. Cosa c'è davvero dietro la rottura con Piatti, terremoto nel tennis… - infoitsport : Jannik Sinner-Riccardo Piatti, sarà divorzio. Chi saranno i nuovi allenatori? Si va verso il tandem Vagnozzi-Norman - francobus100 : Jannik Sinner verso una clamorosa separazione da coach Riccardo Piatti -

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner

Viene descritto come 'umanamente distrutto', Riccardo Piatti . Il 20enne, lo ha appena licenziato e sceglierà come tecnico, secondo le indiscrezioni della Stampa, lo svedese Magnus Norman , già al fianco di Stan Wawrinka ,. Un cambio traumatico e improvviso, ...Potrebbe arrivare in giornata l'annucnio dell'addio trae Riccardo Piatti. Il giocatore si sta allenando da qualche giorno a Montecarlo insieme a Simone Vagnozzi. L'ex tecnico di Marco Cecchinato è stato un giocatore di livello Challenger, ...E’ partito il tormentone sull’allenatore di Jannik Sinner. In attesa di conoscere le notizie ufficiali sulla questione riguardante il divorzio tra il tennista altoatesino e il suo storico tecno ...Riccardo Piatti e Jannik Sinner, storia di un rapporto di lavoro che è ormai virtualmente concluso. Ma anche la storia di un padre e di un figlio. Il giovane, ormai cresciuto, credere di poter avere ...