Inter, recuperi Correa e Gosens: non arrivano buone notizie per Inzaghi (Di domenica 13 febbraio 2022) Non arrivano buone notizie per Inzaghi dall’infermeria dell’Inter: le ultime su Correa e Gosens Continua il lavoro degli infortunati in casa Inter. Se Bastoni sta lavorando ed è sulla via del recupero, per Correa e Gosens i tempi sono decisamente differenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rientro dell’argentino slitta ancora e l’obiettivo di Inzaghi è quello di averlo a disposizione per la gara contro la Salernitana del 4 marzo. Un po’ più di ottimismo per il neo arrivato Gosens, che dovrebbe invece essere a disposizione del tecnico per la partita di Genova del 25 febbraio. LEGGI TUTTE LE notizie SULL’Inter SU Inter ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Nonperdall’infermeria dell’: le ultime suContinua il lavoro degli infortunati in casa. Se Bastoni sta lavorando ed è sulla via del recupero, peri tempi sono decisamente differenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rientro dell’argentino slitta ancora e l’obiettivo diè quello di averlo a disposizione per la gara contro la Salernitana del 4 marzo. Un po’ più di ottimismo per il neo arrivato, che dovrebbe invece essere a disposizione del tecnico per la partita di Genova del 25 febbraio. LEGGI TUTTE LESULL’SU...

Advertising

FInterlettuale : Aspetterei a definire il ciclo terribile finito. Giocare col Liverpool e 3 giorni dopo col Sassuolo senza brozo per… - PitSam7 : @Torrenapoli1 Torre all'Inter devi recuperare 5 punti (dando per assodati i 3 che prende a Bologna ed il… - theysaythegeni1 : @asrsupporter il problema è che per essere un buon terzino devi proprio saper fare i cross, se decide di giocare be… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Spagna, torna in pista la Liga: si parte domani con i recuperi, tra cui Palma-Jaèn e Inter-L… - FabrizioGrandi5 : @Inter Speriamo recuperi bene senza forzare. Con il Liverpool serve al 100% altrimenti sono dolori. Forza Ale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter recuperi Riprendersi l'Europa: ora le squadre italiane spieghino le vele Sarà subito di scena invece - mercoledì sera sul prato di San Siro - l'Inter la quale, come ben ... rivitalizzati dopo un dicembre negativo - e con i fondamentali recuperi di Koulibaly, Anguissa e ...

Fantacalcio, consigliati 25giornata serie A: romane per il riscatto Super sfida tra Napoli e Inter , così come a Bergamo, dove Vlahovic vuole ancora brillare. Il ... Ha il ruolo di trascinare i suoi a livello sia fisico, tra recuperi e anticipi, sia tecnico, quando si ...

Inter, recuperi Correa e Gosens: non arrivano buone notizie per Inzaghi Calcio News 24 Il Milan mette la freccia: coi gol di Giroud, Leao e Diaz può scavalcare l’Inter Quello che conta adesso è sfruttare la chance offerta da Inter e Napoli dopo l’1-1 di ieri al Maradona, perché battendo la Samp a San Siro, il Milan salirebbe al comando da solo (anche se Inzaghi deve ...

Inter, recuperi Correa e Gosens: non arrivano buone notizie per Inzaghi Continua il lavoro degli infortunati in casa Inter. Se Bastoni sta lavorando ed è sulla via del recupero, per Correa e Gosens i tempi sono decisamente differenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ...

Sarà subito di scena invece - mercoledì sera sul prato di San Siro - l'la quale, come ben ... rivitalizzati dopo un dicembre negativo - e con i fondamentalidi Koulibaly, Anguissa e ...Super sfida tra Napoli e, così come a Bergamo, dove Vlahovic vuole ancora brillare. Il ... Ha il ruolo di trascinare i suoi a livello sia fisico, trae anticipi, sia tecnico, quando si ...Quello che conta adesso è sfruttare la chance offerta da Inter e Napoli dopo l’1-1 di ieri al Maradona, perché battendo la Samp a San Siro, il Milan salirebbe al comando da solo (anche se Inzaghi deve ...Continua il lavoro degli infortunati in casa Inter. Se Bastoni sta lavorando ed è sulla via del recupero, per Correa e Gosens i tempi sono decisamente differenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ...