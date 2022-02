In edicola il 64esimo numero di Uomini Comunicazione (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' uscito il 64esimo numero di Uomini Comunicazione, un lavoro aggiornato sul mondo della Comunicazione. 450 pagine per essere informati sui cambi di poltrona e le innovazioni organizzative del settore. La guida è in edicola a Milano e Roma e dalla settimana prossima anche nei capoluoghi di provincia.“Il lavoro di raccolta e verifica dei dati è sviluppato attraverso email, WhatsApp, fax e telefono, per aggiornare la guida e permette una visione capillare dei trend che si registrano all'interno delle aziende, delle istituzioni e delle organizzazioni professionali dedicate alla Comunicazione, che evidenziano temi e problemi che crescono nello scenario della Comunicazione”, spiega Alessandra Ravetta, direttore di Prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' uscito ildi, un lavoro aggiornato sul mondo della. 450 pagine per essere informati sui cambi di poltrona e le innovazioni organizzative del settore. La guida è ina Milano e Roma e dalla settimana prossima anche nei capoluoghi di provincia.“Il lavoro di raccolta e verifica dei dati è sviluppato attraverso email, WhatsApp, fax e telefono, per aggiornare la guida e permette una visione capillare dei trend che si registrano all'interno delle aziende, delle istituzioni e delle organizzazioni professionali dedicate alla, che evidenziano temi e problemi che crescono nello scenario della”, spiega Alessandra Ravetta, direttore di Prima ...

