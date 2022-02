Genoa vs Salernitana … storie di ex (Di domenica 13 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nella Salernitana che partecipò per la prima volta al campionato di Serie A nella stagione 1947-’48 vi era Renato Tori, in precedenza nove gare con il Grifone nel decennio precedente. Il 25 gennaio 1942 esordì nel massimo campionato con i rossoblù Pietro Sotgiu, poi due anni in Campania. Venticinque presenze tra i cadetti con i granata e 59 in A con il ‘Vecchio Balordo’ (soprannome coniato da Gianni Brera) per Luigi Robotti. Negli anni Cinquanta, due stagioni con il Genoa e una con la Salernitana per Italo Acconcia. Per il portiere Armando Piccoli 15 gettoni nella massima serie con i liguri e 36 in B con la ‘Bersagliera’. Nei Sessanta, tre stagioni nella ‘Superba’ e una con i campani per Giovanni Bolzoni. Della squadra granata che nella stagione 1989-’90 otteneva la promozione tra i cadetti ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 13 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Nellache partecipò per la prima volta al campionato di Serie A nella stagione 1947-’48 vi era Renato Tori, in precedenza nove gare con il Grifone nel decennio precedente. Il 25 gennaio 1942 esordì nel massimo campionato con i rossoblù Pietro Sotgiu, poi due anni in Campania. Venticinque presenze tra i cadetti con i granata e 59 in A con il ‘Vecchio Balordo’ (soprannome coniato da Gianni Brera) per Luigi Robotti. Negli anni Cinquanta, due stagioni con ile una con laper Italo Acconcia. Per il portiere Armando Piccoli 15 gettoni nella massima serie con i liguri e 36 in B con la ‘Bersagliera’. Nei Sessanta, tre stagioni nella ‘Superba’ e una con i campani per Giovanni Bolzoni. Della squadra granata che nella stagione 1989-’90 otteneva la promozione tra i cadetti ...

ilpodsport : #Calcio Genoa, Blessin: 'Salernitana? Faremo di tutto per vincere' #ilpodsport - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - A Marassi col Genoa ultimo treno per Colantuono: mille tifosi al seguito - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - A Marassi col Genoa ultimo treno per Colantuono: mille tifosi al seguito - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - A Marassi col Genoa ultimo treno per Colantuono: mille tifosi al seguito - apetrazzuolo : SALERNITANA - A Marassi col Genoa ultimo treno per Colantuono: mille tifosi al seguito -