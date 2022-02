Franz Ferdinand: rinviata la data di Milano, cancellata quella di Padova (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA – L’appuntamento del “Hits To The Head Tour 2022” dei Franz Ferdinand, previsto originariamente al Mediolanum Forum di Milano il 24 marzo 2022, è stato riprogrammato al 1° novembre 2022 al Lorenzini District, Milano. Ingresso: PIT € 40 + diritti di prevendita (ricollocazione Parterre, Tribuna A Numerata e Tribuna B Gold numerata); GA: € 35 + diritti di prevendita (ricollocazione Anello B Laterale Non numerato, Anello C centrale non numerato). I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. Sono già disponibili ulteriori biglietti su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it. La data di Padova al Gran Teatro Geox, prevista per il 23 marzo 2022 è invece cancellata e non potrà essere recuperata. Le richieste di rimborso dei ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA – L’appuntamento del “Hits To The Head Tour 2022” dei, previsto originariamente al Mediolanum Forum diil 24 marzo 2022, è stato riprogrammato al 1° novembre 2022 al Lorenzini District,. Ingresso: PIT € 40 + diritti di prevendita (ricollocazione Parterre, Tribuna A Numerata e Tribuna B Gold numerata); GA: € 35 + diritti di prevendita (ricollocazione Anello B Laterale Non numerato, Anello C centrale non numerato). I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova. Sono già disponibili ulteriori biglietti su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it. Ladial Gran Teatro Geox, prevista per il 23 marzo 2022 è invecee non potrà essere recuperata. Le richieste di rimborso dei ...

Advertising

Viscig1 : È il modo in cui 'Do You Want To' dei Franz Ferdinand come outro descrive perfettamente la relazione tra George e Yukari. @sandraleo95 - bloody_ale : 'a che concerto ti piacerebbe andare?' - I franz ferdinand?? #tellonym - bringit0nd0wn : Comunque non mi rimborsano il biglietto per i Franz Ferdinand ma mi danno il voucher porcodiii vabbe vediamo come s… - pjacapulita : però ho preso il biglietto per i Franz Ferdinand al Lorenzini - Cookiehnut : Ma il concerto dei Franz Ferdinand spostato a Novembre, io mi faccio brillaaaaareeeeeeeee ?? -