F1 | Guanyu Zhou | “Ho dimostrato di avere le capacità per stare in Formula Uno”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il suo approdo in1 e il conseguente addio a quest’ultima di Antonio Giovinazzi ha fatto molto discutere; una scelta della Alfa Romeo che ha inevitabilmente deluso il pilota italiano, sostituito di fatto al termine della scorsa stagione. Stiamo parlando dell’esordiente in F1, il cinese, che ha raggiunto la massima categoria (non senza polemiche per quanto detto precedentemente) dopo tre stagioni in2. In un’intervista rilasciata al portale svizzero Blick,risponde alle polemiche suscitate dal suo arrivo in F1, a detta di molti immeritato: “Non posso far cambiare il pensiero ad alcune persone, ma io credo di averin2 che ho leperin1, vincendo ...

Advertising

FormulaPassion : #AlfaRomeo, #Zhou: 'Ho meritato la #F1' -

Ultime Notizie dalla rete : Guanyu Zhou

Corriere dello Sport

L'unica promozione della Formula 1 del 2022 parla cinese.sarà infatti alla guida dell'Alfa Romeo, operazione che ha fatto molto discutere, soprattutto in Italia, perché l'Alfa è un nome giocoforza specialmente attraente per gli appassionati ...... per giungere fino al momento in cui Jean - Philippe Imparato , amministratore delegato dell'Alfa Romeo, svela l'identità dei visitatori: Valtteri Bottas e, i piloti ufficiali del team di ...Stiamo parlando dell’esordiente in F1, il cinese Guanyu Zhou, che ha raggiunto la massima categoria (non senza polemiche per quanto detto precedentemente) dopo tre stagioni in Formula 2. In ...ROMA - Non ha ancora cominciato la propria avventura in Formula 1, ma Guanyu Zhou è già stato bersaglio di critiche per una meritocrazia non riconosciuta da tutti. Il giovane pilota cinese, grande ...