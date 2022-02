Ecco perché alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip non sono presenti in studio

(Di domenica 13 febbraio 2022)exdelVip non vanno più in? L’autore del reality show, durante le chicche di gossip di Casa Chi, ha tirato in ballo ancora Raffaella Fico (ormai assente inda svariate settimane).ex delVip noninMolti si interrogano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Febbraio: I referendum vanno bocciati: ecco perché. (In)giustizia – Il costi… - repubblica : San Valentino, ecco perché il maritozzo con la panna è il vero dolce degli innnamorati [di Valentina Lupia] - Tg1Rai : Ecco il tavolo al quale si sono seduti negli scorsi giorni il presidente russo, #Putin e quello francese… - RosaBagnoli : RT @manginobrioches: 'E ci sia anche, almeno di tanto in tanto, l’odio dell’odio. Perché alla fin fine c’è l’ignoranza dell’ignoranza E man… - willylorbo87 : RT @GiacomoFerri16: Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché

La Repubblica

alcuni ex del Grande Fratello Vip non sono presenti in studio Molti si interrogano sul. Esclusa Raffaella Fico che ha proprio dichiarato 'Non voglio avere più alcun rapporto con il ...Federica ha confidato pure di fare il tifo per Jessica Selassiè : Spero che possa vincere Jessicala trovo simile a me. A dispetto delle apparenze, è una ragazza semplice. Quando è entrata ...