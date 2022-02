Covid, Speranza: «Stiamo piegando la curva» della pandemia, ma «non ne siamo ancora fuori» (Di domenica 13 febbraio 2022) «Stiamo piegando la curva» della pandemia, ma «non ne siamo ancora fuori e dobbiamo tenere i piedi ben piantati per terra». L'avviso ai naviganti è del ministro... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 febbraio 2022) «la, ma «non nee dobbiamo tenere i piedi ben piantati per terra». L'avviso ai naviganti è del ministro...

Advertising

NicolaPorro : Dall’altro ieri sono state aggiornate le linee guida, ma rimangono forti ombre sulla gestione covid di #Speranza e… - Adnkronos : #Covid in Italia, #Speranza: 'L’Italia con i vaccini ha retto davanti a ondata terribile'. - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Stiamo piegando la curva, mascherine fondamentali: metterle sempre al chiuso'… - fabriziopieron4 : @ImolaOggi Caro Speranza siamo una famiglia di non vaccinati abbiamo preso tutti il covid, un giorno di febbre per… - Veleno_Q_B : RT @ImolaOggi: Speranza: 'I tanti casi omicron (raffreddore) non si sono trasformati in ospedalizzazioni grazie alla campagna vaccinale'… -