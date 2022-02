Basket Serie A1 2021/2022, Olimpia Milano-Pesaro 91-57: cronaca e tabellino (Di domenica 13 febbraio 2022) La cronaca e il tabellino di AX Armani Exchange Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Gli uomini di coach Messina trova una convincente vittoria contro la formazione di coach Banchi, che aveva vinto l’ultimo confronto tra le due a inizio 2022: 91-57 il risultato finale, in una partita senza storia che permette, a parità di partite, l’allungo in vetta ai meneghini rispetto alla Virtus Bologna. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA – Pesaro trova subito in avvio due punti con Delfino e altri ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Lae ildi AX Armani Exchange-Carpegna Prosciutto, valida per la 20esima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Messina trova una convincente vittoria contro la formazione di coach Banchi, che aveva vinto l’ultimo confronto tra le due a inizio: 91-57 il risultato finale, in una partita senza storia che permette, a parità di partite, l’allungo in vetta ai meneghini rispetto alla Virtus Bologna. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA –trova subito in avvio due punti con Delfino e altri ...

