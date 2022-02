Atalanta-Olympiakos: formazioni e dove vederla (Di domenica 13 febbraio 2022) Giovedì 17 Febbraio 2022 nello Stadio Gewiss alle ore 21:00 si disputerà la partita Atalanta-Olympiakos valida per il primo turno di Europa League. I padroni di casa in Coppa Italia hanno vinto con il Venezia e hanno perso con la Fiorentina. In Serie A hanno pareggiato con Inter e Lazio e hanno perso con il Cagliari. Gli ospiti in Super League hanno vinto con il Giannina, pareggiato con il Paok e vinto con il Panetolikos e Ionikos. Infine in Coppa di Grecia hanno vinto sempre con il Panetolikos. Atalanta vs Juventus (probabili formazioni e Tv) Atalanta-Olympiakos: probabili formazioni Atalanta (4-2-3-1): Musso, Zappacosta, Palomino, Djimsiti, Pezzella, Koopmeiners, Freuler, Malinovskyi, Pessina, Pasalic, Muriel. Allenatore: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 febbraio 2022) Giovedì 17 Febbraio 2022 nello Stadio Gewiss alle ore 21:00 si disputerà la partitavalida per il primo turno di Europa League. I padroni di casa in Coppa Italia hanno vinto con il Venezia e hanno perso con la Fiorentina. In Serie A hanno pareggiato con Inter e Lazio e hanno perso con il Cagliari. Gli ospiti in Super League hanno vinto con il Giannina, pareggiato con il Paok e vinto con il Panetolikos e Ionikos. Infine in Coppa di Grecia hanno vinto sempre con il Panetolikos.vs Juventus (probabilie Tv): probabili(4-2-3-1): Musso, Zappacosta, Palomino, Djimsiti, Pezzella, Koopmeiners, Freuler, Malinovskyi, Pessina, Pasalic, Muriel. Allenatore: ...

AntoDamiano1996 : Per gli amanti di pallone, giovedì prossimo su TV8 per l'Europa League andrà in onda Atalanta-Olympiakos alle ore 21. #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Olympiakos Le partite di oggi, Domenica 13 febbraio 2022 - Calciomagazine ...Empoli - Cagliari Genoa - Salernitana Hellas Verona - Udinese 18.00 Sassuolo - Roma 20.45 Atalanta -...00 Panathinaikos - Lamia 14:30 PAOK - Atromitos 16:15 Olympiakos - AEK 18:30 GUATEMALA LIGA ...

Riprendersi l'Europa: ora le squadre italiane spieghino le vele L'Atalanta - unica a giocare in casa l'andata - incrocerà i tacchetti con i comunque abbordabili campioni di Grecia dell'Olympiakos che prevedibilmente cercheranno di limitare i danni a Bergamo e ...

Atalanta-Olympiacos, biglietti in vendita per lo spareggio di Europa League Corriere Bergamo - Corriere della Sera Biglietti Atalanta-Olympiakos, ecco i SETTORI DISPONIBILI del Gewiss Stadium Oggi è cominciata la vendita per quanto concerne i biglietti per Atalanta-Olympiakos, e molti tifosi si sono fatti avanti sul sito di Vivaticket vista l’enorme posta in palio. Tutto esaurito? Ecco i ...

Serie A: Atalanta-Juventus, formazioni L'obiettivo, a 4 giorni dall'andata dello spareggio per gli ottavi di Europa League con l'Olympiacos, resta il quarto posto. Ma per l'Atalanta sembra una chimera riprenderlo alla Juventus, tra Musso ...

