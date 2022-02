Vuelta a Murcia 2022 oggi: orario, startlist, programma, tv, streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) In programma oggi, sabato 12 febbraio, c’è un’attesa gara di ciclismo in territorio spagnolo, la Vuelta a Murcia 2022, che porterà i corridori da Fortuna a Puerto de Cartagena lungo un percorso di 183.2 km. Analizzando nel dettaglio il percorso, questo prevede un’alternanza di tratti pianeggianti (in maggioranza) e salite, la più dura delle quali, l’Alto Collado Bermejo, è lunga 17 km e in occasione della Vuelta prende il nome di Cima Marco Pantani. Difficile predire i favoriti per la gara; sono in molti a potersi giocare le proprie carte e dunque puntare alla vittoria finale. Saranno presenti ben 11 corridori azzurri: stiamo parlando di Alessandro Conti, Alessandro Verre, Davide Cimolai, Davide Martinelli, Francesco Gavazzi, Lorenzo Fortunato, Marco Tizza, Matteo Trentin, Mirco ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) In, sabato 12 febbraio, c’è un’attesa gara di ciclismo in territorio spagnolo, la, che porterà i corridori da Fortuna a Puerto de Cartagena lungo un percorso di 183.2 km. Analizzando nel dettaglio il percorso, questo prevede un’alternanza di tratti pianeggianti (in maggioranza) e salite, la più dura delle quali, l’Alto Collado Bermejo, è lunga 17 km e in occasione dellaprende il nome di Cima Marco Pantani. Difficile predire i favoriti per la gara; sono in molti a potersi giocare le proprie carte e dunque puntare alla vittoria finale. Saranno presenti ben 11 corridori azzurri: stiamo parlando di Alessandro Conti, Alessandro Verre, Davide Cimolai, Davide Martinelli, Francesco Gavazzi, Lorenzo Fortunato, Marco Tizza, Matteo Trentin, Mirco ...

