Sport in tv oggi, sabato 12 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi (Di sabato 12 febbraio 2022) Il palinsesto Sportivo di oggi, sabato 12 febbraio. Ecco tutto quel che serve sapere per quanto concerne la programmazione di oggi dello Sport in tv, ancora una volta con tantissimi eventi fin dalla notte. Si parte, infatti, come al solito con le Olimpiadi di Pechino 2022 fino a dopo pranzo, e si spera che gli azzurri possano conquistare qualche medaglia. C’è il tennis con i quattro tornei della settimana che giungono alle semifinali, ma soprattutto la Serie A con l’imperdibile Napoli-Inter per la lotta scudetto. Di seguito vi proponiamo la programmazione completa di oggi dello Sport visibile in televisione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Il palinsestoivo di12. Ecco tutto quel che serve sapere per quanto concerne lazione didelloin tv, ancora una volta con tantissimifin dalla notte. Si parte, infatti, come al solito con le Olimpiadi di Pechino 2022 fino a dopo pranzo, e si spera che gli azzurri possano conquistare qualche medaglia. C’è il tennis con i quattro tornei della settimana che giungono alle semifinali, ma soprattutto la Serie A con l’imperdibile Napoli-Inter per la lotta scudetto. Di seguito vi proponiamo lazione completa didellovisibile in televisione.Face.

