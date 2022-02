Speed skating, Pechino 2022: Giappone in evidenza nei quarti del team pursuit femminile (Di sabato 12 febbraio 2022) Il primo passo è stato compiuto. Sono andati in scena quest’oggi i quarti di finale della prova dell’inseguimento a squadre del pattinaggio pista lunga velocità in queste Olimpiadi Invernali di Pechino. Sul National Speed skating Oval fase di qualificazione alle semifinali ultimata. Ebbene è stato il Giappone a impressionare. Il terzetto formato da Ayana Sato, Miho e Nana Takagi ha fermato i cronometri sul tempo di 2:53.61 (nuovo record olimpico) a precedere il Canada di 0.36, i Paesi Bassi di 3.65 e il ROC di 4.05. Sono queste quattro compagini che andranno a giocarsi le medaglie nel prossimo turno di gare (15 febbraio dalle 7.30 italiane). Vedremo, in particolare, se la selezione neerlandese saprà salire di colpi con atlete di primissimo livello tra le sue fila come Antoinette de Jong, Ireen Wust, ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Il primo passo è stato compiuto. Sono andati in scena quest’oggi idi finale della prova dell’inseguimento a squadre del pattinaggio pista lunga velocità in queste Olimpiadi Invernali di. Sul NationalOval fase di qualificazione alle semifinali ultimata. Ebbene è stato ila impressionare. Il terzetto formato da Ayana Sato, Miho e Nana Takagi ha fermato i cronometri sul tempo di 2:53.61 (nuovo record olimpico) a precedere il Canada di 0.36, i Paesi Bassi di 3.65 e il ROC di 4.05. Sono queste quattro compagini che andranno a giocarsi le medaglie nel prossimo turno di gare (15 febbraio dalle 7.30 italiane). Vedremo, in particolare, se la selezione neerlandese saprà salire di colpi con atlete di primissimo livello tra le sue fila come Antoinette de Jong, Ireen Wust, ...

