Serie C Sky Sport | 26a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tra sabato 12 e domenica 13 Febbraio, appuntamento su Sky con la 26adel campionato di calcio diC 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio: 4 le gare che sarà possibile seguire sui canali Sky sabato (tre del giorne C, una nel girone A). Altri 4 match su Sky (2 del girone A, 2 del girone B) saranno inzione...

Advertising

SkySport : ?? INTER-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Perisic (38’) ? #Giroud (75’) ? #Giroud (78’) ? SERIE A – 24^ giornata ? ?… - SkySport : Infortunio Zapata, stagione finita: i possibili sostituti all'Atalanta #SkySport #Zapata #Atalanta - SkySport : Atalanta, Zapata rischia 4 mesi di stop dopo l'infortunio. Arriva uno svincolato? #SkySport #Atalanta #Zapata - Fprime86 : RT @SkySport: Federico Pisani, l'Atalanta lo ricorda a 25 anni dalla morte #SkySport #Pisani #Atalanta - karda70 : RT @SkySport: Federico Pisani, l'Atalanta lo ricorda a 25 anni dalla morte #SkySport #Pisani #Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sky

... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Monza Spal sarà affidata ai canali della televisione satellitare: laB infatti è trasmessa integralmente su, e dunque gli abbonati potranno ...... COME VEDERE LA PARTITA La diretta di Parma Pordenone , come di consueto per i match diB , sarà inserita nel palinsesto diSport e DAZN . Coloro che sono abbonati alla prima emittente ...(Sky Sport) In campionato i fari sono puntati su Napoli-Inter: tutte le quote sul turno di Serie A. vedi letture. A Bergamo va in scena la sfida Champions fra Atalanta e Juventus. - ROMA, 11 FEB - Una ...Tra sabato 12 e domenica 13 Febbraio, appuntamento su Sky con la 26a giornata del campionato di calcio di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono ...