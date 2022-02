Sassuolo | Frattesi | “Noi ad armi pari con le grandi Futuro? Non ci penso”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Davide, centrocapista del, non è mai cambiato. E’ rimasto lo stesso ragazzo amante del pallone di pochi anni fa, anche una volta raggiunta la vetta: la Serie A. Su di lui ci sono già le big nostrane, Juventus e Inter in testa, a dimostrazione di quanto sia apprezzato, ma al momento il calciomercato non gli interessa. Il neroverde, intervistato dal quotidiano Corriere dello Sport, ha parlato della sua stagione, dei suoi obiettivi e del. Davide: “Dobbiamo migliorare con le piccole” Sulla stagione del“Abbiamo dimostrato di poter giocare con lead, abbiamo vinto con la Juve, il Milan, la Lazio. A volte soffriamo contro le squadre di livello più basso, che forse non affrontiamo con la ...

Il centrocampista delDavide, vera rivelazione di questa prima parte di stagione in Serie A, ha parlato al Corriere dello Sport. Il giovane neroverde, seguito da parecchie squadre del nostro campionato ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il centrocampista delsi è raccontato in una intervista al Corriere dello Sport Davide, centrocampista del, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. CONSACRAZIONE ...Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana Under 21, ha rilasciato un'intervista sulle pagine de Il Corriere dello Sport. Domani la squadra di Dionisi ospiterà la Roma al ...Davide Frattesi è una delle sorprese del torneo di Serie A. Il 22enne centrocampista romano si sta mettendo in evidenza nelle file del Sassuolo, squadra con cui ha collezionato 23 presenze in ...