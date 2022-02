Programmi TV di stasera, sabato 12 febbraio 2022. Finalmente su Rai 1 la finale rinviata di Tali e Quali (Di sabato 12 febbraio 2022) Tali e Quali Rai1, ore 21.25: Tali e Quali - Ultima Puntata L’ultima puntata dello show condotto da Carlo Conti sarà divisa in due parti. Nella prima ci saranno le 8 esibizioni dei concorrenti che dovranno interpretare i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Chi tra loro vincerà la prima sfida parteciperà poi, nella seconda parte del programma, a un minitorneo insieme ai vincitori delle tre puntate precedenti (Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle-Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi) e alla vincitrice della prima edizione del 2019 (Veronica Perseo-Lady Gaga). Saranno in cinque a confrontarsi nella sfida finale. Per l’ultima puntata ci saranno due giudici ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 febbraio 2022)Rai1, ore 21.25:- Ultima Puntata L’ultima puntata dello show condotto da Carlo Conti sarà divisa in due parti. Nella prima ci saranno le 8 esibizioni dei concorrenti che dovranno interpretare i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Chi tra loro vincerà la prima sfida parteciperà poi, nella seconda parte del programma, a un minitorneo insieme ai vincitori delle tre puntate precedenti (Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle-Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi) e alla vincitrice della prima edizione del 2019 (Veronica Perseo-Lady Gaga). Saranno in cinque a confrontarsi nella sfida. Per l’ultima puntata ci saranno due giudici ...

