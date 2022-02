Pattinaggio artistico | rinviati i Mondiali Junior di Sofia Il comunicato dell’ISU

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) Mentre proseguono le competizioni alle Olimpiadi di Pechino 2022 arriva un’altra doccia fredda, l’ennesima, per gli atletidi. Dopo la cancellazione delle Finali Grand Prix infatti l’International Skating Union ha annunciato il rinvio dei Campionatidi categoria, pianificati a(Bulgaria) dal 7 al 13 marzo. La notizia è stata resa nota attraverso undiramato nella mattina di sabato 12 febbraio. Il motivo dello slittamento è da individuare in due due fattori riguardanti, chiaramente, l’emergenza sanitaria, in primis per le previsioni riguardante la variante omicron che, proprio nelle prossime settimane, raggiungerà il picco in Bulgaria: “L’ISU monitora continuamente le condizioni sanitarie e di ingresso nei Paesi che ospitano gli ...