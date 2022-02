Non è la Rai, in un libro foto e storie del fenomeno pop degli anni ‘90 (Di sabato 12 febbraio 2022) Per chi era adolescente negli anni ’90 scoprire che sono passati già tre decenni dalla prima puntata di un programma iconico come Non è la Rai sarà un colpo al cuore. Eppure, proprio in questo anniversario dei 30 anni, è piacevole ripercorrere la atmosfere e il sapore, non solo di quella televisione, ma di quel decennio, sfogliando le pagine del libro “C’era una volta Non è la Rai” con le foto dell’epoca di Marco Geppetti che visse in prima linea, negli studi del Palatino, quel fenomeno mediatico, e i testi di Marika De Sandoli, che svelano ricordi e anneddoti di chi c’era. Abbiamo chiesto proprio alla coautrice di raccontarci qualcosa di questa gloriosa impresa pop e di accompagnarci in un colorato viaggio nel tempo alla scoperta di quel che viene svelato nel ... Leggi su tuacitymag (Di sabato 12 febbraio 2022) Per chi era adolescente negli’90 scoprire che sono passati già tre decenni dalla prima puntata di un programma iconico come Non è la Rai sarà un colpo al cuore. Eppure, proprio in questoversario dei 30, è piacevole ripercorrere la atmosfere e il sapore, non solo di quella televisione, ma di quel decennio, sfogliando le pagine del“C’era una volta Non è la Rai” con ledell’epoca di Marco Geppetti che visse in prima linea, negli studi del Palatino, quelmediatico, e i testi di Marika De Sandoli, che svelano ricordi e anneddoti di chi c’era. Abbiamo chiesto proprio alla coautrice di raccontarci qualcosa di questa gloriosa impresa pop e di accompagnarci in un colorato viaggio nel tempo alla scoperta di quel che viene svelato nel ...

