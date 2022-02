No vax, mortalità 23 volte più alta di chi ha terza dose (Di sabato 12 febbraio 2022) I no vax rischiano la morte 23 volte di più rispetto ai vaccinati con tre dosi: è l'ultimo report appena pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità: ecco anche altri numeri Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) I no vax rischiano la morte 23 volte di più rispetto ai vaccinati con tre dosi: è l'ultimo report appena pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità: ecco anche altri numeri

Advertising

Adnkronos : #Covid, mortalità #novax 23 volte più alta di chi ha #terzadose: nuovi dati Iss. - infoitsalute : I nuovi dati Iss: mortalità 23 volte più alta per i No vax rispetto a chi ha la terza dose - infoitsalute : Covid Italia, Iss: mortalità no vax 23 volte più alta di chi ha terza dose - infoitsalute : Covid, Iss: mortalità no vax 23 volte più alta degli immunizzati - REstaCorporate : RT @Adnkronos: #Covid, mortalità #novax 23 volte più alta di chi ha #terzadose: nuovi dati Iss. -