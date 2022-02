Napoli-Inter 1-1, Spalletti: “Soddisfatto del pareggio, ma potevamo vincere” (Di sabato 12 febbraio 2022) “Sono Soddisfatto del punto, però poi ci sono capitati un paio di palloni veramente importanti per mettere a posto il risultato. Facciamo la nostra esperienza, siamo contenti del punto fatto”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, dopo il pareggio nel match scudetto contro l’Inter: “Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo, poi si traggono insegnamenti e spunti, abbiamo fatto una buonissima partita, ci sono capitate un paio di palloni Interessanti, ma non li abbiamo sfruttati. Non siamo riusciti nemmeno a mantenere il palleggio”. E sul Barcellona in Europa League: “Barcellona in Europa League? Sono partite bellissime, che vale la pena giocarsi con la postura di chi è forte, col petto in fuori, dobbiamo far vedere quella voglia di andare oltre ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) “Sonodel punto, però poi ci sono capitati un paio di palloni veramente importanti per mettere a posto il risultato. Facciamo la nostra esperienza, siamo contenti del punto fatto”. Lo ha detto l’allenatore del, Luciano, dopo ilnel match scudetto contro l’: “Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo, poi si traggono insegnamenti e spunti, abbiamo fatto una buonissima partita, ci sono capitate un paio di palloniessanti, ma non li abbiamo sfruttati. Non siamo riusciti nemmeno a mantenere il palleggio”. E sul Barcellona in Europa League: “Barcellona in Europa League? Sono partite bellissime, che vale la pena giocarsi con la postura di chi è forte, col petto in fuori, dobbiamo far vedere quella voglia di andare oltre ...

