Mentana, parla la compagna-giornalista: “A casa io vorrei parlare ma lui diventa muto (Di sabato 12 febbraio 2022) Il volto casalingo del direttore del Tg di La7 Il giornalista è legato dal 2013 alla collega Francesca Fagnani Lei Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 12 febbraio 2022) Il voltolingo del direttore del Tg di La7 Ilè legato dal 2013 alla collega Francesca Fagnani Lei Perizona Magazine.

Advertising

nsct01 : @Andrea_Lorenzon Mi hai tolto le parole di bocca Andrea.lui e Mentana sono quelli che fanno i moralisti a intermitt… - fangiovanna : RT @gambettino: @OmnibusLa7 si parla di #Renzi e non c'è nessuno che possa difenderlo. Che merda di servizio. Andate a fanculo @alessandra… - gambettino : @OmnibusLa7 si parla di #Renzi e non c'è nessuno che possa difenderlo. Che merda di servizio. Andate a fanculo… - ClaudioAgos : RT @Icompetenti: Ragazzi, qua si parla di rinvio a giudizio e cose varie. Fin quando #Mentana non mi dice che ha letto le carte, io non cr… - Icompetenti : Ragazzi, qua si parla di rinvio a giudizio e cose varie. Fin quando #Mentana non mi dice che ha letto le carte, io… -