Lutto a Sanremo, è morto lo chef Alessio Terranova: aveva cucinato i suoi piatti per il Festival (Di sabato 12 febbraio 2022) Sanremo piange una delle figure fondamentali del "dietro le quinte" del Festival. Lo chef Alessio Terranova è morto in queste ore, dopo un incidente stradale. Chi lo ha conosciuto in prima persona, lo ricorda ora con messaggi commossi sui social, condividendo messaggi di speranza per l'altra persona coinvolta con lui nello schianto. Lutto a Casa Sanremo: è morto lo chef Alessio Terranova Alessio Terranova era lo chef che nel corso del Festival di Sanremo si è occupato di cucinare le sue specialità per gli ospiti di Casa Sanremo. aveva 37 anni e, come riporta Rai ...

