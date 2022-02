L’occasione di Francesco Rossi: titolare con la Juve e chiavi della porta atalantina (Di sabato 12 febbraio 2022) Tra Musso squalificato e Sportiello impegnato con questioni extracampo, il prescelto per difendere i pali dell’Atalanta contro la Juventus è Francesco Rossi. Una scelta inevitabile, che ovviamente ha fatto molto parlare di sé, tutta unita ad una domanda: contro una squadra come quella bianconera quanta sicurezza può dare il terzo portiere nerazzurro? Non perdiamoci in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Napoli-Atalanta, Coppa Italia Qual è il pensiero dei tifosi dell’Atalanta sul calendario di Serie A 2021-2022? Frabotta è fortemente nel mirino dell’Atalanta per la fascia sinistra. La situazione Chi ben comincia…retrocede: tre annate atalantine con una grande partenza e un finale disastroso L’Atalanta saluta Gollini: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tra Musso squalificato e Sportiello impegnato con questioni extracampo, il prescelto per difendere i pali dell’Atalanta contro lantus è. Una scelta inevitabile, che ovviamente ha fatto molto parlare di sé, tutta unita ad una domanda: contro una squadra come quella bianconera quanta sicurezza può dare il terzo portiere nerazzurro? Non perdiamoci in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Napoli-Atalanta, Coppa Italia Qual è il pensiero dei tifosi dell’Atalanta sul calendario di Serie A 2021-2022? Frabotta è fortemente nel mirino dell’Atalanta per la fascia sinistra. La situazione Chi ben comincia…retrocede: tre annate atalantine con una grande partenza e un finale disastroso L’Atalanta saluta Gollini: ...

Advertising

Raindog2704 : RT @giorgiocappozzo: In queste ore i senzatetto che trovano ricovero nella Stazione Termini vengono allontanati con acqua gelida. Termini è… - xnl_piacenza : Martedì 15 febbraio, alle ore 18:00, l’artista Francesco Simeti sarà presente al museo per una visita alla mostra A… - Onemum64 : RT @giorgiocappozzo: In queste ore i senzatetto che trovano ricovero nella Stazione Termini vengono allontanati con acqua gelida. Termini è… - Simona_Manzini : RT @giorgiocappozzo: In queste ore i senzatetto che trovano ricovero nella Stazione Termini vengono allontanati con acqua gelida. Termini è… - alcidedegastly : RT @giorgiocappozzo: In queste ore i senzatetto che trovano ricovero nella Stazione Termini vengono allontanati con acqua gelida. Termini è… -