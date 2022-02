La Rappresentante di Lista: in digitale “My Mamma Ciao Ciao” (Di sabato 12 febbraio 2022) PALERMO – La Rappresentante di Lista è inarrestabile: a meno di una settimana dalla partecipazione alla 72sima edizione del Festival di Sanremo, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “My Mamma Ciao Ciao Edition” (Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy). Così “My Mamma”, l’album uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con “Amare” si arricchisce di due nuovi brani: “Ciao Ciao”, in gara alla 72sima edizione del Festival, e “Be My Baby”, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra. “Ciao Ciao” sta collezionando ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) PALERMO – Ladiè inarrestabile: a meno di una settimana dalla partecipazione alla 72sima edizione del Festival di Sanremo, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “MyEdition” (Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy). Così “My”, l’album uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con “Amare” si arricchisce di due nuovi brani: “”, in gara alla 72sima edizione del Festival, e “Be My Baby”, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra. “” sta collezionando ...

Advertising

welikeduel : Tananai ?? La Rappresentante di Lista a balletti invertiti. Quale preferisci? Scrivilo nei commenti ????… - welikeduel : Questa sera sul palco di #propagandalive ci saranno la Rappresentante di Lista e Tananai. Appuntamento alle 21.1… - welikeduel : Ciao ciao. La Rappresentante di Lista e la #propagandaorkestra #propagandalive - Lopinionista : La Rappresentante di Lista: in digitale 'My Mamma Ciao Ciao' - toniodellolio : Draghi che in una conferenza stampa fa Ciao Ciao come La rappresentante di lista vale 50.000 fanfani del #fantacitorio -