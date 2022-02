“Inguardabile” | gaffe in diretta e pubblico sconvolto | risveglio shock per Milly Carlucci

Leggi su specialmag

(Di sabato 12 febbraio 2022), arriva lo spoiler clamoroso ine scoppia la polemica sul web: ecco tutti i dettagli della vicenda.(screenshot YouTube)Ieri è andata in onda la prima puntata de “Il cantante mascherato”, il talent show canoro in onda su Rai 1 e condotto da. L’attesa era grande, così come le aspettative dei telespettatori che sembrerebbero non essere state pienamente soddisfatte. Puntata molto impegnativa, caratterizzata anche da un vero e proprio lapsus della conduttrice che, in ritardo di mezz’ora sulla tabella di marcia, si è fatta scappare il nome del personaggio che si nascondeva sotto la maschera dell’Aquila. “Deludente”: arriva la sentenza definitiva del, parole durissime La maschera dell’Aquila ...