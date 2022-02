Incidente per Georgette Polizzi: la stilista, incinta, ricoverata in ospedale (Di sabato 12 febbraio 2022) Negli ultimi giorni i fan di Georgette Polizzi – ex protagonista di Temptation Island, dove partecipò con l’attuale marito Davide Tresse, dal quale aspetta una figlia – si sono preoccupati perché la stilista è scomparsa da Instagram, dove quotidianamente intrattiene il suo pubblico. Qualche ora fa, la donna è tornata e con un lungo messaggio ha spiegato di aver avuto un Incidente dalle conseguenze potenzialmente molto gravi. Georgette ha dichiarato di essere scivolata e “caduta in malo modo” mentre era nel suo lavoro. Ovviamente, essendo in gravidanza avanzata, ha deciso di contattare la ginecologa che le ha detto di auto monitorarsi per vedere se per caso ci fossero stati sintomi strani, che fino allora non c’erano. Tuttavia nella serata di mercoledì è successo qualcosa che ha allarmato moltissimo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 12 febbraio 2022) Negli ultimi giorni i fan di– ex protagonista di Temptation Island, dove partecipò con l’attuale marito Davide Tresse, dal quale aspetta una figlia – si sono preoccupati perché laè scomparsa da Instagram, dove quotidianamente intrattiene il suo pubblico. Qualche ora fa, la donna è tornata e con un lungo messaggio ha spiegato di aver avuto undalle conseguenze potenzialmente molto gravi.ha dichiarato di essere scivolata e “caduta in malo modo” mentre era nel suo lavoro. Ovviamente, essendo in gravidanza avanzata, ha deciso di contattare la ginecologa che le ha detto di auto monitorarsi per vedere se per caso ci fossero stati sintomi strani, che fino allora non c’erano. Tuttavia nella serata di mercoledì è successo qualcosa che ha allarmato moltissimo ...

