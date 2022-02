Il Toro domato da un grande Venezia! Polemiche sul finale per il gol annullato a Belotti

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 13 febbraio 2022) Torino ko nell'anticipo del sabato sera della 25ª giornata di Serie A. I granata sono usciti sconfitti davanti al loro pubblico nella sfida contro il Venezia, cedendo 2-1 dopo undi fuoco. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 5? con Brekalo ma il Venezia è riuscito nella rimonta, con le reti di Haps e Crnigoj rispettivamente al 38? e 46?. Al 90?, entrato in campo al 72? ha segnato il gol del pareggio, ma la rete è stata annullata dal Var per fuorigioco di Pobega. Vittoria importante per il Venezia che esce momentaneamente dalla zona retrocessione.