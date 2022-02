Giusy Ferreri, conoscete sua figlia? Retroscena sul loro rapporto (Di sabato 12 febbraio 2022) Pochi anni fa, Giusy Ferreri è diventata madre. Un annuncio che ha emozionato tutti. Ecco chi è sua figlia e quando ha decido di svelare la gravidanza. Nell’ultimo Festival di Sanremo, Giusy Ferreri si è presentata con una canzone che rispecchia il suo stile. Inoltre, la sua esibizione ha spiazzato tutti data la sua particolarità. Ma il Festival di Sanremo si lega, in qualche modo, anche a sua figlia. Fonte GettyImagesLa cantante palermitana vive da anni una relazione con Andrea Bonomo. I due si sono conosciuti nel 2008 e da quel momento non si sono più separati. Anzi, con il tempo si sono dimostrati sempre più innamorati. Fino all’arrivo della loro prima figlia. La piccola è arrivata il 10 settembre 2017. Come possiamo immaginare, ... Leggi su chenews (Di sabato 12 febbraio 2022) Pochi anni fa,è diventata madre. Un annuncio che ha emozionato tutti. Ecco chi è suae quando ha decido di svelare la gravidanza. Nell’ultimo Festival di Sanremo,si è presentata con una canzone che rispecchia il suo stile. Inoltre, la sua esibizione ha spiazzato tutti data la sua particolarità. Ma il Festival di Sanremo si lega, in qualche modo, anche a sua. Fonte GettyImagesLa cantante palermitana vive da anni una relazione con Andrea Bonomo. I due si sono conosciuti nel 2008 e da quel momento non si sono più separati. Anzi, con il tempo si sono dimostrati sempre più innamorati. Fino all’arrivo dellaprima. La piccola è arrivata il 10 settembre 2017. Come possiamo immaginare, ...

Advertising

SanremoRai : Intrappolati nella rete di ricordi, scappare o attendere un ritorno. I sentimenti scheggiati graffiano sul cuore, d… - SanremoRai : “Io vivrò Senza te Anche se ancora non so Come io vivrò” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SorgentePas002 : Sanremo2022 Giusy Ferreri - ‘Miele’ - APmagazineit : Silvia Toffanin torna su Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di sabato 12 febbraio, Noemi e… - Vantabl28022141 : Giusy Ferreri - Miele (Official Video - Sanremo 2022) -